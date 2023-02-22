Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 14:57

Самолет из Санкт-Петербурга прилетел в Новосибирск без багажа пассажиров

Свои чемоданы потеряли минимум 26 человек
Галина СИМОНОВА
Самолет из Санкт-Петербурга прилетел в Новосибирск без багажа пассажиров.

Самолет из Санкт-Петербурга прилетел в Новосибирск без багажа пассажиров.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 22 февраля, самолет из Санкт-Петербурга прилетел в Новосибирск без багажа пассажиров. Своих чемоданов не досчитались минимум 26 человек.

— Группа розыска багажа аэропорта Толмачево приняла 26 заявлений от пассажиров этого рейса о неприбытии багажа, — сообщили в аэропорту «Толмачево».

Рейс был выполнен авиакомпанией «Победа». Там случившуюся ситуацию пока никак не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер