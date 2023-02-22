Самолет из Санкт-Петербурга прилетел в Новосибирск без багажа пассажиров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 22 февраля, самолет из Санкт-Петербурга прилетел в Новосибирск без багажа пассажиров. Своих чемоданов не досчитались минимум 26 человек.

— Группа розыска багажа аэропорта Толмачево приняла 26 заявлений от пассажиров этого рейса о неприбытии багажа, — сообщили в аэропорту «Толмачево».

Рейс был выполнен авиакомпанией «Победа». Там случившуюся ситуацию пока никак не прокомментировали.

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