Самолет из Санкт-Петербурга прилетел в Новосибирск без багажа пассажиров.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В среду, 22 февраля, самолет из Санкт-Петербурга прилетел в Новосибирск без багажа пассажиров. Своих чемоданов не досчитались минимум 26 человек.
— Группа розыска багажа аэропорта Толмачево приняла 26 заявлений от пассажиров этого рейса о неприбытии багажа, — сообщили в аэропорту «Толмачево».
Рейс был выполнен авиакомпанией «Победа». Там случившуюся ситуацию пока никак не прокомментировали.
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