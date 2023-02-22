В Челябинской области эвакуировали пассажиров поезда Новосибирск — Белгород

Пассажиров эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 22 февраля, на станции Усть-Катав в Челябинской области экстренно остановили поезд Новосибирск — Белгород. Поводом стало анонимное сообщение о минировании состава. По сообщению регионального управления Росгвардии, поезд проверит инженерно-досмотровая группа ОМОН.

— По причине проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами на станции Усть-Катав Южно-Уральской железной дороги был задержан пассажирский поезд №123 Новосибирск — Белгород, — сообщили в ЮУЖД. — Пассажиры поезда находятся на вокзале.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги добавили, что задержка поезда составит примерно на полтора часа.

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