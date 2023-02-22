Новосибирец, совравший, что его автомобиль угнали, получил условный срок

Мужчина соврал, что его автомобиль угнали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новосибирска получил условный срок за ложный донос. 54-летний мужчина заявил, что его автомобиль украли.

— 19 июля 2022 подсудимый обратился в полицию с заявлением, что его автомобиль «Хонда Фит» угнали. При подаче письменного заявления мужчину предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, но тот от слов не отказался, — сообщили в Заельцовском районном суде.

Сибиряка приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Однако наказание является условным с испытательным сроком в 1 год.

— Не позднее 3 месяцев с момента вступления приговора в силу подсудимый должен встать на учёт в органы занятости населения и не уклоняться от трудоустройства по направлениям указанного органа либо трудоустроиться и работать в течение испытательного срока, — добавили в суде.

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