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НовостиОбщество22 февраля 2023 13:46

«Сибирь-Арена» еще не получила лицензию на проведение матчей КХЛ в Новосибирске

На объекте побывала специальная комиссия
Анастасия ХРОМЫХ
На объекте побывала специальная комиссия КХЛ. Фото: правительство НСО

На объекте побывала специальная комиссия КХЛ. Фото: правительство НСО

Новый ЛДС в Новосибирске готовится получить разрешение на проведение матчей Континентальной хоккейной лиги. Речь идет о лицензии КХЛ.

Во вторник, 21 февраля, на объекте побывала специальная комиссия КХЛ, которая специализируется на инспектировании ледовых арен. Она продолжит свою работу до тех пор, пока все замечания не будут устранены.

− Сегодня наша задача привести все спортивные технологии в соответствие с регламентом КХЛ. Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ, − подчеркнул глава Министерства физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов.

После того, как комиссия даст одобрение, на льду нового ЛДС проведут тренировочный и тестовый матчи.

Ранее КП-Новосибирск показала, как «Сибирь-Арена» выглядит изнутри.

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