На Алтае продают дешевый спирт под видом косметической продукции

Дешевые косметические средства с высоким содержанием спирта могут вызвать отравление. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На полках алтайских магазинов начала все чаще появляться косметическая или аптечная продукция, в основе которой – дешевый спирт. Из-за ее использования люди попадают в больницу с отравлениями, пишет «Толк».

− Косметические лосьоны, тоники, аптечная продукция для наружного использования… Все тоники имеют в составе некачественный этиловый спирт, при попадании в организм он вызывает опасные состояния, − рассказала заведующая отделением неотложной наркологической помощи Наталья Ольхина.

По словам депутата Алтайского краевого Заксобрания Андрея Чернобая, к нему несколько раз обращались местные жители. Они сообщили, что видели в магазинах лосьон, в котором содержится до 95% этилового спирта. Стоимость одной бутылочки составляет 33 рубля. Хотя, как подчеркнул Андрей Чернобай, продукция с таким высоким содержанием спирта должна стоить не менее 60 рублей.

Депутаты обратились в Роспотребнадзор, чтобы там проверили качество продукции.

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