В СГК прокомментировали гибель новосибирца в открытом коллекторе

По сообщению СГК, за два дня до ЧП люк был закрыт. Фото: предоставлено "Новосибирск с огоньком"

В СГК прокомментировали гибель мужчины в коллекторе на улице Гоголя в Новосибирске. ЧП произошло 19 февраля. По предварительной информации следователей, мужчина сам залез в открытый коллектор, чтобы выпить там.

— Обход этой теплотрассы наши сотрудники делали несколько дней назад, 17 февраля — искали место утечки сетевой воды. На момент осмотра в камере посторонних не было, крышки люков были закрыты на болты, в камере сухо, — сообщили в СГК.

В компании пояснили, что ни о происшествии, ни об открытом коллекторе им нечего не было известно. Сегодня, 22 февраля, сотрудники СГК выехали на место ЧП и закрыли люк. Также компания проверила тепловые камеры неподалеку.

В СГК добавили, что в случаи обнаружения открытого люка необходимо сообщать диспетчеру теплосетей по тел: 8 (383) 289-01-45 или в диспетчерскую службу мэрии по тел: 051.

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