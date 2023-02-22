Новая ледовая арена в Новосибирске готовится к проведению матчей: показываем, как она выглядит

Новый ЛДС в Новосибирске готовится к проведению матчей. Фото: правительство НСО

В Новосибирске новая ледовая арена готовится к проведению матчей. Накануне там побывала комиссия КХЛ по инспектированию ЛДС, а вскоре там должны будут провести тренировочный и тестовый матчи.

Для спортсменов созданы все удобства. Фото: правительство НСО

Дату первых игр профкоманд со зрителями в новом ЛДС определят с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков.

На арене установлено уникальное оборудование. Фото: правительство НСО

— Комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. После этого будет определен тренировочный и тестовый матчи. Только после получения разрешения КХЛ мы с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков определим, когда профессиональные команды переедут на новый стадион, — сообщил министр спорта и физкультуры Сергей Ахапов.

Вместимость арены — более 10, 5 тысяч зрителей. Фото: правительство НСО

Напомним, новая ледовая арена в Новосибирске — абсолютный рекордсмен по площади среди других ЛДС в Сибирском федеральном округе. Ее площадь составляет 71, 2 тысячи квадратных метров. Вместимость арены — более 10, 5 тысяч зрителей.

Вскоре там проведут тренировочные матчи. Фото: правительство НСО

Площадь арены - 71, 2 тысячи квадратных метров. Фото: правительство НСО

Дата первого профессионально матча на арене пока неизвестна. Фото: правительство НСО

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