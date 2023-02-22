В новосибирском СК рассказали, зачем 26-летний парень перед гибелью спустился в коллектор

Тело парня обнаружили днем 19 февраля по улице Гоголя. Фото: Новосибирск с огоньком

26-летний Артем Щепин перед гибелью спустился в коллектор, чтобы выпить там. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Тело парня обнаружили днем 19 февраля по улице Гоголя.

− По предварительным данным, мужчина самостоятельно спустился в коллектор для употребления спиртных напитков. По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка, − заявили в Следкоме.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. Также они дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание и обслуживание теплосетей.

Ранее КП-Новосибирск пообщалась с друзьями погибшего и выяснила, из-за чего могла произойти трагедия.

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