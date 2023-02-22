В Новосибирске полностью заменят чугунную ограду на Октябрьском мосту

Чугунную ограду на Октябрьском мосту полностью заменят. Фото: СпецТрансСтрой

Чугунную ограду на Октябрьском мосту полностью заменят. Старые перила в плохом состоянии, поэтому пришло время их демонтировать. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

Уже есть два кандидата на выполнение работ по изготовлению чугунного перильного ограждения. В ближайшее время определят одного подрядчика.

− Большинство конструкций моста морально и физически устарели. Их нужно полностью демонтировать и заменить на новые, − подчеркнул генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

К слову, старое чугунное литье изготовлено почти 70 лет назад. За это время ограждения сильно устарели и истрепались. Поэтому просто покрыть их краской не получится.

Как рассказали в компании, в литье будут присутствовать элементы геральдики Новосибирска. Речь идет о гербе, флаге и основных объектах города.

Замене подлежат 1047 метров перил с одной стороны и столько же с другой. Проход по мосту на время проведения работ закрыт.

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