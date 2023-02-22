В Новосибирске трамваи №15 и 18 сократят маршрут из-за перекрытия площади Труда

С 22 по 28 февраля трамваи №15 и 18 сократят маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 22 по 28 февраля поменялись маршруты трамваев №15 и 18. Связано это с отключением контактной сеть в районе площади Труда.

С 23:00 до окончания движения трамваи №15 и 18 сократят маршрут. Они будут курсировать от конечных остановок «Бугринская роща» и «Поселок Чемской» до площади Маркса, там будут разворачиваться и двигаться в обратном направлении.

Трамвай №8 с 22 по 28 февраля будет курсировать только до одиннадцати часов вечера.

Напомним, связаны ограничения со строительством четвертого моста через Обь. На неделю с 22 по 28 февраля рабочие перекроют улицу Станиславского. В ночное время с 23:00 до 5:00 проезд по улице станет невозможен.

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