В Новосибирске улицу Фрунзе хотят продлить до улицы Волочаевской

Улицу Фрунзе хотят продлить до Волочаевской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске улицу Фрунзе планируют продлить до улицы Волочаевской. Такое решение приняла комиссия по внесению изменений в генплан Новосибирска 21 февраля.

Причиной такого решения послужило то, что на улице Королёва, в окончании этой улицы, сегодня предоставлен участок для реализации масштабного инвестиционного проекта. Там осваиваются земельные участки по программе развития застроенных территорий, и продление улицы Фрунзе могло бы помочь разгрузить проспект Дзержинского.

Тем не менее, прокладывать дорогу по берегу Каменки не будут. Она обойдёт строящийся парк с одноимённым названием и будет дублировать проспект Дзержинского. Её зафиксируют в плане посла одобрения горсовета.

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