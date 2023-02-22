Новосибирская полиция начала проверку после нападения женщины на первоклассника

Мама униженного школьника написала заявление в полицию. Фото: АСТ-54

Полиция проводит проверку после сообщения о нападении женщины на первоклассника в Октябрьском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, ЧП произошло 21 февраля у дома по улице Красносельской. Как рассказала мама пострадавшего, ее сын в шутку отобрал перчатки у одноклассника, но потом вернул их. Однако мальчик все равно пожаловался на произошедшее своей матери. Женщина схватила чужого ребенка за шею и начала тыкать его лицом в снег.

В итоге мама униженного школьника написала заявление в полицию.

− Заявление было принято в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Все участники конфликта установлены, − отметили в МВД.

Пострадавшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

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