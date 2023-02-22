Металась, заглядывала в глаза людям: в Новосибирской области собаку с запиской бросили на вокзале

Собака почти сутки провела на вокзале. Фото: предоставлено работниками вокзала

В Новосибирской области собаку с запиской нашли на железнодорожной станции Мошково. Посты о ней появилось в соцсетях.

- Как мы поняли, хозяин высадил ее на станции. Приложил записку, в которой говорилось, что ее зовут Миранда, ей 8 лет. Собака бойцовская. Вроде как помесь питбуля или добермана, - рассказала КП-Новосибирск Елена, местная жительница. – Как мне потом рассказали, хозяин собаки объявился и рассказал, что они с женой взяли ребенка под опеку. Поэтому он привез и оставил Миру на вокзале с запиской, так как опека не разрешила ему держать собаку и ребенка в одном доме.

Хозяин оставил записку. Фото: предоставлено Еленой

Почти сутки Мира металась по вокзалу и заглядывала в глаза людям. Искала хозяина. По словам Елены, собаку уже забрали в новую семью.

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