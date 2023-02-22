Союз российских пивоваров предложил пресечь производсво «трехдневного пива»

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По словам представителей Союза, ускоренное производство пива приводит к демпингу цен на эту продукцию способствует неравной конкуренции с пивом, произведенным по классической технологии.

- Союз российских пивоваров просит Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка экстренно вмешаться в сложившуюся ситуацию и пресечь практику выпуска «пива», срок приготовления которого не соответствует положениям приказа ФС РАР 423 (О порядках составления и формах расчета производственной мощности основного технологического оборудования - ред.), - цитирует ПРАЙМ обращение председателя Совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана к главе Росалкогольрегулирования Игорю Алешину.

Предложение было отправлено на фоне недавнего заявления руководителя АО «АБ ИнБев Эфес» о том, что некоторые марки пива в российской линейке компании (Stella Artois, «Велкопоповицкий козел») производятся за три дня. Оно было озвучено на совещании комитета Госдумы по экономической политике, где обсуждались изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По словам Даниила Бримана, это первое публичное признание использования транснациональными пивоваренными компаниями ускоренных технологий пивоварения с использованием «высокоактивных генномодифицированных ферментных препаратов и катализаторов». При этом, как уточняется в обращении, данные технологии применяются только в России, но не в домашних регионах этих компаний.

Для ужесточения оборота таких напитков Союз российских пивоваров предлагает законодательно отнести их в отдельную категорию - «слабоалкогольный зерновой напиток», а также установить на такую продукцию более высокий акциз, чем на пиво и произведенные на его основе напитки

- Пиво, произведенное по классической технологии, никогда не сможет находиться в одном ценовом сегменте с «пивом», сделанным за три дня. Таким образом, присутствие на рынке «пива», изготавливаемого за три дня, и является главной причиной демпинга и появления безакцизной продукции, - уверены в Союзе.