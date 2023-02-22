Следователи начали проверку после гибели мужчины в открытом коллекторе в Новосибирске

Следователи организовали проверку после обнаружения трупа в открытом коллекторе.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следователи начали проверку после обнаружения трупа в открытом коллекторе на улице Гоголя в Новосибирске. Тело 26-летнего мужчины нашли там 19 февраля.
— Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за содержание и обслуживание городских тепловых сетей, — пояснили в региональном Следственном комитете.
Следователи добавили, что, по предварительным данным, сибиряк сам спустился в коллектор, чтобы выпить там.
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