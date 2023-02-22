Азербайджанская авиакомпания запускает рейсы из Новосибирска в Баку

Рейсы из Новосибирска в Баку запускает азербайджанская авиакомпания AZAL. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейсы из Новосибирска в Баку запускает азербайджанская авиакомпания AZAL. Об этом сообщили в пресс-службе Толмачево.

Данная авиакомпания стала новым партнером аэропорта.

− Выполнение рейсов начинается с 16 марта. Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Airbus A320, − рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Самолеты будут летать дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Вылет из Баку запланирован на 06:40. В Новосибирске самолет приземлится в 14:10.

Вылет из Новосибирска будет в 15:10. В Баку пассажиры окажутся в 16:40.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber