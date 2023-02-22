Азербайджанская авиакомпания запускает рейсы из Новосибирска в Баку

Рейсы из Новосибирска в Баку запускает азербайджанская авиакомпания AZAL.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Рейсы из Новосибирска в Баку запускает азербайджанская авиакомпания AZAL. Об этом сообщили в пресс-службе Толмачево.
Данная авиакомпания стала новым партнером аэропорта.
− Выполнение рейсов начинается с 16 марта. Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Airbus A320, − рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Самолеты будут летать дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Вылет из Баку запланирован на 06:40. В Новосибирске самолет приземлится в 14:10.
Вылет из Новосибирска будет в 15:10. В Баку пассажиры окажутся в 16:40.
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