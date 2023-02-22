График работы поликлиник в Новосибирске с 23 по 26 февраля 2023 года: часы приема, выходные дни

Больницы будут работать по графику выходного дня. Фото: Ксения Высотина

Рассказываем, каким будет график работы поликлиник в Новосибирске с 23 по 26 февраля 2023 года. По сообщению регионального Минздрава в эти дни больницы будут работать по расписанию выходного дня. А значит, обратиться за экстренной и неотложной медпомощью можно будет с 9:00 до 15:00.

— Звонки по неотложным поводам поликлиники будут принимать с 8:00 до 14:00. Телефон единой регистратуры 122 все выходные дни будет работать с 9:00 до 15:00, — сообщили в региональном Минздраве.

В праздничные дни в любое время с зубной болью можно будет обратиться в стоматологическую поликлиники №3 по улице Петухова, 20. А также в Новосибирскую областную стоматологическую поликлинику по улице Театральная, 46. Они будут работать круглосуточно.

С 23 по 26 февраля будут круглосуточно работать травмпункты по следующим адресам: ул. Серебренниковская, 43, пр. Дзержинского, 44, 2 пер. Пархоменко, 7, ул. Героев революции, 5, ул. Зорге, 47/1, ул. А. Невского, 9.

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