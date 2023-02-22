Производитель приборов ночного видения увеличит объемы выпуска благодаря нацпроекту

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

«Экран ФЭП» производит электронно-оптические преобразователи (ЭОП) нескольких поколений и начинает выпуск собственной линейки приборов ночного видения. Также предприятие второе в мире – после США – и первое в России начало производить электронно-оптические преобразователи 4-го поколения. Они востребованы при пилотировании вертолетов в ночное время.

Ближайшие полгода работники предприятия вместе с сотрудниками Регионального центра компетенций АИР будут оптимизировать производство электронно-оптических преобразователей, использующихся в гражданской продукции и военной технике. Устранять потери будут на всей производственной цепочке от изготовления узлов прибора до его испытаний.

- Время бросает предприятию новые вызовы: в этом году мы стали исполнителями государственного оборонного заказа и сейчас речь идет о повышении эффективности на всех этапах производства. Для достижения целей нужно менять мышление и работа с командой РЦК – очень хорошее подспорье, – говорит гендиректор ЗАО «Экран ФЭП» Александр Дёмин.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

В рамках нацпроекта предприятие планирует нарастить объем производства: вдвое увеличить выпуск приборов на базе третьего поколения ЭОП – сейчас выпускается не больше 2 тысяч в год, а также с 12 до 18 тысяч штук нарастить производство ЭОП на базе второго поколения.

«Мы планируем увеличить число рабочих мест, а также рассчитываем на рост эффективности работы каждого сотрудника», – отмечает Александр Дёмин.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали уже 85 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается: к концу 2024 года в проект должно войти 165 компаний.