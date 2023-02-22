Новый ЛДС в Новосибирске готовят к получению разрешения на проведение матчей КХЛ

Новый ЛДС в Новосибирске готовят к проведению матчей Континентальной хоккейной лиги. Фото: правительство НСО

Новый ЛДС в Новосибирске готовят к проведению матчей Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в правительстве региона.

На «Сибирь – Арене» завершают тестирование всех систем. Накануне там побывала комиссия КХЛ по инспектированию ледовых арен. К слову, это не последний визит данной комиссии. Без специальной лицензии нельзя проводить хоккейные матчи КХЛ и МХЛ.

В ходе пресс-тура 22 февраля министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов заявил, что дату выхода на лед профессиональных команд определят с учетом интересов ХК «Сибирь» и болельщиков.

− Сегодня наша задача привести все спортивные технологии в соответствие с регламентом КХЛ. Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ. Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний, − подчеркнул Сергей Ахапов.

Министр отметил, что только после этого на «Сибирь-Арене» проведут тренировочный и тестовый матчи.

На сегодняшний день в новом ЛДС завершили пусконаладочные работы системы звукоусиления, залили все слои льда на основном поле, а также нанесли подледную рекламу. Ледовое покрытие полностью готово к хоккейным матчам. Завершено тестирование телескопических трибун – бличеров, акустических панелей и системы спортивного освещения ледовой площадки.

Кроме того, протестированы телевизионные системы, системы «видеогол» и медицинского сопровождения. В холлах и спортивном блоке практически полностью собрали мебель.

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