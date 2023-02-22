Новосибирские власти заказали «Хор Турецкого» для семей мобилизованных за 1,5 миллиона

Концерт состоится 4 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Новосибирской области провела закупку на выступление «Хора Турецкого» для семей мобилизованных и военнослужащих.

Концерт состоится 4 марта, однако площадка не указана. Обошлось властям выступление артистов в 1,5 миллиона рублей. Договор уже подписан.

Судя по официальной информации «Хора Турецкого», на 4 марта в Новосибирске запланирован юбилейный концерт Михаила Турецкого «Мне 60 и это ЗДОРОВО!». Состоится он в ДКЖ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер