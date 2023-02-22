Новосибирцам объяснили, можно ли кошек и собак угощать блинами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцам объяснили, можно ли кормить кошек и собак блинами. По словам ветеринара Богдана Галкина, делать это категорически нельзя. Такая пища слишком жирная для печени питомцев.

– Если они съедают блины, то на следующий день хозяева их приводят к ветеринару с обострениями панкреатита и гастрита. Такое угощение станет причиной кардинальных сбоев пищеварения и метаболизма, – объяснил врач в беседе с NEWS.ru.

Порой, по словам медика, эти процессы нельзя остановить. Они разрушительны и необратимы.

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