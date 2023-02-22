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НовостиОбщество22 февраля 2023 8:56

Новосибирцев предупредили о ложных сообщениях о воздушной тревоге по радио

Это дело рук хакеров
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске по радио прозвучали сообщения о воздушной тревоге.

В Новосибирске по радио прозвучали сообщения о воздушной тревоге.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 22 февраля, в Новосибирске по радио прозвучали сообщения о воздушной тревоге. В ГУ МЧС России по НСО заявили, что это хакерская атака и причин для беспокойства нет.

− В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, − рассказали в МЧС.

Там подчеркнули, что данные сообщения являются ложными. Жителей и гостей города призвали следить за информацией в официальных источниках.

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