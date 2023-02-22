«Говорила, что в ней просыпается другая личность»: знакомые рассказали о матери, убившей годовалую дочь на глазах у 8-летнего сына

Знакомые рассказали о матери, которая сожгла годовалую дочь на глазах у 8-летнего сына. Фото: СУ СКР Алтайский край.

Стали известны подробности о матери, убившей годовалую дочь на глазах у старшего ребенка. Она сожгла малышку при 8-летнем брате. По словам знакомых семьи, у женщины всегда были явные проблемы с головой.

–Он угрожала учителю начальных классов, моему другу кидала камни в окно, бегала с метлой. Говорила, что в неё вселяется или в ней просыпается «другая личность». Называла имя этой «личности». Ещё она приходила к этому же другу с иконками и говорила: «Можно мы у тебя поживём, я старею в своей квартире, – пишет «Горсайт» ос ссылкой на знакомую горе-матери.

Также, по словам женщины, мать детоубийцы живет в Новосибирске.

Напомним, произошла трагедия в селе Урожайное Алтайского края. Женщина привела двоих детей к складу. Малышку облила горючим и подожгла. Старший ребенок смотрел, как в муках умирает его сестрёнка. Мать задержали. На нее возбудили уголовное дело за убийство малолетнего с особой жестокостью.

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