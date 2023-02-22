В Новосибирской области за год произошло 13 тысяч ландшафтных пожаров

В Новосибирской области выросло число ландшафтных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области за год общее число пожаров выросло на 2 тысячи. При этом количество погибших уменьшилось. Статистику спасателям МЧС портят ландшафтные возгорания – горение лесов и сухой травы из-за неосторожного обращения с огнем.

Об этом КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по региону, полковник внутренней службы Александр Покидов.

– Из 13 тысяч ландшафтных пожаров 9 тысяч приходится на горение травы, – рассказал Александр Покидов. – Есть районы-лидеры. В этом году Куйбышевский район значительно отличился, большие площади выгорали, исчислялись миллионами гекратов.

Также тяжелую ситуацию с пожарами специалисты МЧС ежегодно наблюдают в Новосибирском районе. Здесь находится более 600 садоводческих обществ, и с приходом весны на дачи выезжает почти половина населения Новосибирска – от 500 до 600 тысяч граждан, объясняет Александр Покидов.

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