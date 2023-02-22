Стало известно, сколько жителей Новосибирской области погибло в бытовых пожарах в 2022 году

В Новосибирской области с каждым годом уменьшается число жертв бытовых пожаров.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Новосибирской области 178 человек погибли в бытовых пожарах за прошлый год. Об этом КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по региону, полковник внутренней службы Александр Покидов.
– 178 человек погибло из-за бытовых пожаров в прошлом году. В 2021 году было 184. В этом году в Новосибирской области впервые за двадцать лет отмечаем сильное снижение числа жертв – если бы не произошло трагедии на Линейной, среди погибших от бытовых пожаров было бы всего 4 человека, – заметил специалист МЧС.
При этом в области бушуют ландшафтные пожары – с приходом весны начинает гореть сухая трава на участках и в полях.
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