В Калининском районе Новосибирска столкнулись трамвай и иномарка

В Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трамвая №14 и автомобиля «Мазда». Фото: предоставлено Геннадием
В среду, 22 февраля, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трамвая №14 и автомобиля «Мазда». Об этом КП-Новосибирск сообщил читатель по имени Геннадий.
Известно, что транспортные средства столкнулись на улице Богдана Хмельницкого, 26.
− «Мазду» выкинуло на стоявший трамвай, − рассказал КП-Новосибирск читатель.
Судя по фото, у иномарки сильно поврежден передний бампер. Информации о пострадавших не поступало.
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