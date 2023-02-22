В Новосибирской области из колонии сбежали двое осужденных. Фото: ГУФСИН НСО.
В Новосибирской области разыскивают двоих осужденных, сбежавших из колонии-поселения. Ориентировки на них опубликовали в региональном ГУФСИН. Известно, что они самовольно покинули рабочее место, расположенное на выводном объекте колонии-поселения при ИК № 2.
– В ходе проведения плановой проверки было выявлено отсутствие осужденных Пузикова Константина Алексеевича и Храмцова Владимира Александровича, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, – говорится в сообщении ГУФСИН.
В ведомстве добавили, что осужденные содержатся в колонии без охраны, но под надзором администрации. В часы с подъема до отбоя они могут свободно передвигаться по территории колонии. Кроме того, с разрешения администрации, они вправе находиться и вне территории ИК, однако в пределах населенного пункта, на территории которого расположена колония. Например, отлучаться туда по работе или по учебе.
В ГУФСИН добавили, что Пузиков Константин Алексеевич 1983 года рождения проживал в Чулыме НСО. Он был осужден за кражу.
А Храмцов Владимир Александрович 1970 года рождения, проживающий в рабочем поселке Ордынское, судим за мошенничество и грабеж.
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