Эксперты раскрыли тайну загрязнения реки Нарниста: туда стекали канализационные отходы из новосибирской психбольницы

Пациенты из больницы, сами того не зная, делали свои дела прямо в реку. Фото: Минприроды НСО.

В Новосибирске нашли виновных в загрязнении реки Нарниста. Напомним, вода приобрела странный «ржавый» оттенок еще в начале декабря прошлого года. Глава Минприроды Евгений Шестернин 22 февраля сообщил в своем Telegram-канале о результатах расследования, которое затянулось на всю зиму.

Эксперты периодически выезжали на место, брали пробы, обследовали территорию и проверяли юрлица. Экспертизы показали, что реку загрязняют сточные воды. Следствие завело специалистов и в медицинские учреждения неподалёку.

– Анализ показал, что воду загрязняли канализационные стоки третьей психиатрической больницы. Жидкие коммунальные отходы стекали без очистки в реку. Все понимают, какие вещества из психиатрической больницы растворялись в реке, – многозначительно намекнул Евгений Шестернин.

Руководство психбольницы привлекли к административной ответственности. Лечебница возместит вред, причиненный окружающей среде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber