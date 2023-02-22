«Уехал кормить собаку и пропал»: в Новосибирске ищут исчезнувшего при странных обстоятельствах 26-летнего парня

В Новосибирске таинственно исчез 26-летний парень, уехавший кормить собаку. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске при странных обстоятельствах исчез Молчан Алексей Андреевич. О местонахождении 26-летнего мужчины неизвестно со 2 февраля.

– Вечером уехал кормить собаку и не вернулся домой. Семьянин, работает и проживает в Новосибирске. Ранее не пропадал, – рассказала КП-Новосибирск Ольга Бобкова, руководитель направления пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, черные волосы и карие глаза.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черное спортивное трико с белыми полосами по бокам, черные кроссовки.

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