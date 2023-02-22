В Новосибирске в открытом коллекторе нашли труп 26-летнего парня. Фото: предоставлено пабликом "Новосибирск с огоньком".

В открытом коллекторе в Новосибирске на Гоголя, 237 нашли тело человека. Информация появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Данные о ЧП КП-Новосибирск подтвердили в региональном СК.

– По факту обнаружения тела 26-летнего мужчины на участке местности на территории Дзержинского района проводится проверка. Следователи осмотрели место ЧП. Сотрудники СК выполняют проверочные мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего, – уточнили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

По факту случившегося назначены судебные экспертизы. Они установят причину смерти парня.

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