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НовостиЭкономика22 февраля 2023 4:36

Около 20 офисов ВТБ будут открыты для клиентов в Новосибирской области в праздничные дни

ВТБ установил график работы своих офисов с 22 по 24 февраля и 7 - 8 марта

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут в 193 точках продаж. Большинство финансовых операций в этот период будут доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать физических лиц в предстоящие праздники будут наиболее востребованные среди клиентов отделения. Перечень дежурных офисов и режим их работы опубликован на сайте ВТБ.

22 февраля и 7 марта обслуживание клиентов будет проводиться по сокращенному на 1 час графику.

23, 24 февраля и 8 марта будут работать только дежурные точки продаж.

Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн.

Напоминаем, что в период длительных выходных мошенники традиционно увеличивают свою активность, поэтому ВТБ просит клиентов быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила:

никому не сообщайте свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений;

установить сложный пароль на блокировку экрана телефона и в мобильное приложение банка;

открыть отдельную банковскую карту, в том числе цифровую, с минимальной суммой на остатке - если ее данные окажутся скомпрометированы, потери будут относительно невелики;

не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике - сразу прервать разговор/переписку и самостоятельно перезвонить в банк;

оформить страховку карт и счетов от мошенничества и несанкционированных списаний;

использовать только проверенные сайты, чтобы не скомпрометировать данные карты, или проверять ссылку, прежде чем перейти по ней