В Новосибирске полиция ищет похитителей аккумуляторов, промышляющих на улице Киевской. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полиция ищет похитителей аккумуляторов и топлива с машин. О злоумышленниках ранее сообщали в соцсети.

– Криминальные личности орудуют во дворе дома 14 на Киевской улице. Помимо слива топлива и кражи аккумуляторов, они похищают и другое имущество, – говорится в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, за зиму злоумышленники присвоили 2 аккумулятора, а с четырех авто слили бензин.

В ГУ МВД по НСО заявили, что по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлениям.

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