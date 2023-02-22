В Новосибирске полиция ищет похитителей аккумуляторов, промышляющих на улице Киевской.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске полиция ищет похитителей аккумуляторов и топлива с машин. О злоумышленниках ранее сообщали в соцсети.
– Криминальные личности орудуют во дворе дома 14 на Киевской улице. Помимо слива топлива и кражи аккумуляторов, они похищают и другое имущество, – говорится в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, за зиму злоумышленники присвоили 2 аккумулятора, а с четырех авто слили бензин.
В ГУ МВД по НСО заявили, что по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлениям.
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