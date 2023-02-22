В Новосибирске достроили подземный переход от станции метро «Площадь Маркса» до апарт-отеля «Турист»

В Новосибирске достроили подземный тоннель, который соединит апарт-отель со станцией метро. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В Новосибирске готов подземный переход, который соединит станцию метро «Площадь Маркса» с апарт-отелем «Турист». Об этом КП-Новосибирск сообщил технический директор компании-застройщика «Турсиб Б» Олег Камашев.

Гостиницу на 265 номеров строят с 1968 года. В 80-х строительство заморозили. А возобновили только спустя более 40 лет – в 2019 году.

Подземный тоннель длиной около 60 метров пока огорожен бетонными блоками. Напомним, его введут в эксплуатацию вместе с апарт-отелем в середине 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber