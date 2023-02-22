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НовостиЭкономика22 февраля 2023 3:08

В Новосибирской области заморозили проект по производству лекарств от малярии

Его планировали делать из сырья, добытого в регионе
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области заморозили проект по производству лекарств от малярии.

В Новосибирской области заморозили проект по производству лекарств от малярии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области приостановили инвестиционный проект компании «Сиббиотех» по выпуску лекарств от малярии. Об этом сообщил глава министерства экономического развития региона Лев Решетников в пресс-центре «Интерфакса».

Три года назад «Сиббиотех» планировал наладить производство препаратов из сибирского сырья.

Однако, по словам министра, у инициатора проекта по производству компонентов противомалярийного препарата – артемизинина – был зарубежный инвестор. Ещё во время пандемии коронавируса инвестор не подтвердил свои вложения, и проект остановили.

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