В Новосибирске на улице Ватутина образовались пробки из-за ДТП с грузовиком

В Новосибирске из-за ДТП образовалась пробка на Ватутина. Фото: Ковалёв Артём / 2GIS.

В среду, 22 февраля, в Новосибирске образовались длинные пробки из-за ДТП с грузовиком на улице Ватутина.

Пробка растянулась по соседним улицам. Фото: 2GIS.

Водители на Ватутина стоят в обе стороны, пробка заканчивается только на Котовского. Также из-за ДТП появились серьёзные заторы на Станиславского от улицы Плахотного, на Широкой в сторону площади Труда.

Трудно проехать по кольцам площадей Энергетиков и Труда. Рядом, на улице Станционной, встали троллейбусы – там растянулась пробка на полтора километра.

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