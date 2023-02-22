Семибалльные пробки сковали Новосибирск утром 22 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в 7 баллов сковали Новосибирск утром 22 февраля. Заторы, судя по «2ГИС», на большинстве улиц города.

Традиционная пробка на площади Труда, сразу в двух направлениях. Не проехать по Станционной, Широкой и проезду Энергетиков. Затруднено движение по Немировича-Данченко, улица Титова и Троллейной. Заторы на улицах Блюхера, Новогодней и площади Лыщинского. Не проехать и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина и Кирова. Также заторы на улицах Бориса Богаткова, Восход и Добролюбова.

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