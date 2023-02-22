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НовостиОбщество22 февраля 2023 1:48

Семибалльные пробки сковали Новосибирск утром 22 февраля

Рассказываем, по каким улицам не проехать
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Семибалльные пробки сковали Новосибирск утром 22 февраля.

Семибалльные пробки сковали Новосибирск утром 22 февраля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в 7 баллов сковали Новосибирск утром 22 февраля. Заторы, судя по «2ГИС», на большинстве улиц города.

Традиционная пробка на площади Труда, сразу в двух направлениях. Не проехать по Станционной, Широкой и проезду Энергетиков. Затруднено движение по Немировича-Данченко, улица Титова и Троллейной. Заторы на улицах Блюхера, Новогодней и площади Лыщинского. Не проехать и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина и Кирова. Также заторы на улицах Бориса Богаткова, Восход и Добролюбова.

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