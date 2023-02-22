Новосибирца отправили в колонию за кражу премий у проводников РЖД на 2,7 миллиона рублей

В Новосибирске осудили мошенника, укравшего премии у проводников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирца отправили в колонию на два с половиной года за кражу 2,7 миллионов рублей у работников поездных бригад. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

53-летний житель Ленинского района с 2015 по 2017 годы предлагал помочь трём поездным бригадам, и обманом присваивал паспорта доверия – стимулирующую программу дочерней РЖД «Федеральной пассажирской компании». Таким образом он украл премии у 11 проводников.

Ранее мужчина уже был судим. Сейчас его признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Преступника осудили на 2 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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