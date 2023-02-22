Психолог рассказал, как познакомить ребенка с отчимом или мачехой

Психолог Юлия Валдис рассказала, как правильно познакомить своего ребенка с его будущим отчимом или мачехой. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Психолог Юлия Валдис рассказала, как правильно познакомить своего ребенка с его будущим отчимом или мачехой. По словам специалиста, делать это нужно максимально деликатно. В частности, не стоит представлять будущего члена семьи как папу или маму для ребенка, поскольку это станет для него большой ответственностью. Кроме того, ребенка нужно заранее предупредить о наличии нового партнера, а не знакомить их в день переезда. И быть готовыми к отрицательной реакции.

— Ни в коем случае не стоит знакомить детей в день переезда. «Здравствуйте, я ваш новый папа/мама» может сработать вам во вред. Пусть процесс привыкания к новой реальности у ребенка происходит плавно. Также нельзя говорить что-то вроде: «Это второй папа/мама». Даже если у ребенка нет родителя, не спешите нарекать им своего партнера. Это большая ответственность, с которой он может не справиться, — пояснила психолог изданию NEWS.ru.

Специалист также отметила, что для установления более крепкой связи, необходимо, чтобы у ребенка возникли позитивные ассоциации после встречи с новым членом семьи. Поэтому знакомство лучше проводить на нейтральной территории: например, в развлекательном центр или зоопарке. С ребенком старше трех лет важно будет обсудить, куда именно он хочет пойти.

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