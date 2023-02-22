«Дай яблочко!»: посетителей зоопарка развеселил малыш-колобус, играющий со взрослыми обезьянами

У восточных колобусов в Новосибирском зоопарке продолжает подрастать детеныш. Фото: Анна НОВИКОВА

У восточных колобусов в Новосибирском зоопарке продолжает подрастать детеныш. Маленькая обезьянка понемногу учится самостоятельной жизни, а еще — меняет окрас.

Малыш появился на свет в конце января, и пока что еще шерстка оставалась практически полностью белого цвета. Но у взрослых колобусов шерсть имеет черный цвет с характерными белыми участками, где шерсть немного длиннее.

Постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой удалось поймать на видео несколько моментов, где маленькая обезьянка бесстрашно карабкается по корягам, пристает с играми к старшим сородичам и даже пытается попробовать их еду — хотя сама пока питается молоком. Пока что малыш находится под постоянным присмотром мамы: она отпустит его от себя только через несколько месяцев.

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