«Приехала поддержать папу»: видео с неожиданной встречей тренера ХК «Сибирь» с дочкой набрало более 130 тысяч просмотров

Алексей Мартемьянов никак не ожидал увидеть дочку. Фото: vk.com/hcsibir1962

Во время игры хоккейной «Сибири» в Санкт-Петербурге произошел один очень милый момент. На матч тайком прилетела дочь главного тренера новосибирских хоккеистов — Алексея Мартемьянова, чтобы поддержать отца.

Сам тренер о визите дочки не знал, поэтому его реакция на встречу, попавшая на видео, была такой искренней. Он очень удивился, когда заметил ее среди болельщиков на трибуне.

Ролик выложили в официальной группе ХК «Сибирь» Вконтакте, где он за несколько дней собрал более 130 тысяч просмотров.

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