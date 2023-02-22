В Новосибирске банда из пяти воров разоряет магазины

В Новосибирске банда из пяти воров разоряет супермаркеты.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске банда из пяти воров разоряет супермаркеты. Они, не стесняясь, набирают товар пачками на большие суммы, и пытаются пронести мимо охраны. Иногда им это удается, а если воришек все же пытаются остановить — они бросаются в драку.
— Их видели в разных местах, и в Дзержинском, и в Калининском районах. Буквально на прошлой смене я поймала одного: он нагреб шампуней, шел мимо шоколадок на кассе, к ним руку тянул. Им плевать, даже когда их останавливают сотрудники. Что интересно, они не передвигаются на машине, но разносят все супермаркеты, которые им попадаются поблизости, — рассказала КП-Новосибирск администратор одного из пострадавших от их набегов магазина.
Один такой эпизод случился 9 февраля в супермаркете на улице Кошурникова. Персонал магазина попытался задержать воришек, но они, не долго думая, пустили в ход кулаки. Разборки засняли на видео очевидцы. Они же вызвали полицию, но когда стражи порядка прибыли на место, воришек уже и след простыл.
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