В Новосибирске банда из пяти воров разоряет магазины

В Новосибирске банда из пяти воров разоряет супермаркеты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске банда из пяти воров разоряет супермаркеты. Они, не стесняясь, набирают товар пачками на большие суммы, и пытаются пронести мимо охраны. Иногда им это удается, а если воришек все же пытаются остановить — они бросаются в драку.

— Их видели в разных местах, и в Дзержинском, и в Калининском районах. Буквально на прошлой смене я поймала одного: он нагреб шампуней, шел мимо шоколадок на кассе, к ним руку тянул. Им плевать, даже когда их останавливают сотрудники. Что интересно, они не передвигаются на машине, но разносят все супермаркеты, которые им попадаются поблизости, — рассказала КП-Новосибирск администратор одного из пострадавших от их набегов магазина.

Один такой эпизод случился 9 февраля в супермаркете на улице Кошурникова. Персонал магазина попытался задержать воришек, но они, не долго думая, пустили в ход кулаки. Разборки засняли на видео очевидцы. Они же вызвали полицию, но когда стражи порядка прибыли на место, воришек уже и след простыл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заметили, что они воруют»: в Новосибирске продавцы магазина подрались с покупателями

Новосибирцы засняли на видео драку продавцов с покупателями в «Пятерочке» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер