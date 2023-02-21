Ее никогда не убирают: кемеровчане пожаловались на автобусную остановку в голубином помете

Люди уверены, что остановку никто не убирает. Фото: "Инцидент Кузбасс"

Жители Кемерово пожаловались на остановку А.К.Б. Надежда на улице Тухачевского, которую облюбовали голуби. Лавочка на остановке, стены, площадка вокруг — все в голубином помете. Неприятные кадры женщина опубликовала в соцсетях.

— Сегодня стояла на остановке, сказать была в шоке это мягко сказано. Полностью всё в фекалиях голубей, на лавочке, на полу стоят пожилые люди, не могут присесть и даже подойти к остановке, — передает слова женщины Сибдепо.

Горожане уверены, что за пару дней так загадить остановку невозможно, а значит остановка не убирается вообще.

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