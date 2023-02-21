На СВО погиб доброволец из Бердска Павел Мордиков

Прощание состоится 22 февраля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ходе спецоперации на Украине погиб доброволец из Бердска 34-летний Павел Мордиков. Мужчина отправился на СВО в ноябре 2022 года.

— 30 января при исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции погиб Павел Мордиков. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Павла. Низкий поклон защитнику Отечества, — сообщили в администрации Бердска.

Церемония прощания с Павлом состоится в Кафедральном соборе Преображения Господня в среду, 22 февраля, в 12:00.

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