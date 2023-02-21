Полиция ищет пострадавших.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске полиция ищет пострадавших от оскорблений уличного скандалиста. Молодой человек в минувшие сутки записал на видео, как обзывает и материт пенсионерок, которые не хотят брать у него листовки аптеки. Вскоре ролик облетел соцсети и вызвал бурю негодования среди сибиряков.
— Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Всех, кто пострадал от противоправных действий гражданина, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 2321002, 2000233, — сообщили в региональном МВД.
Отклик от новосибирцев был настолько сильным, что люди вычислили соцсети скандалиста и начали угрожать ему. 19-летнему Сергею Зиеру пришлось записать видеоизвинение и раскаяться в поступке.
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