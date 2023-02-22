Перед долгими выходными в Новосибирске потеплеет до +2 градусов

В Новосибирске потеплеет до +2. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске перед долгими выходными начнётся потепление до плюсовой температуры. Ночью на 22 февраля потеплеет до -6…-8 градусов. Днем будет 0…+2.

— Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Южный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — рассказали синоптики.

По Новосибирской области ночью будет -3…-8 градусов, местами до -15. Днем ожидается -3...+2. Будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, днем с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.

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