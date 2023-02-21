Сибирская Круэлла нашла орфографическую ошибку в настройках iPhone

Ошибка есть не во всех версиях iOS. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирская Круэлла Ольга Платонова нашла орфографическую ошибку в настройках своего iPhone. По словам женщины, до нее подобную ошибку никто не находил. Доказательством этому является отсутствие похожих поисковых запросов. Ольга искала через разные браузеры, но все они выдавали только технические ошибки телефона.

Ошибка была допущена в слове «хранящимся», будучи деепричастием в дательном падеже, оно должно употребляться через «и», но в настройках — через «е». Чтобы увидеть ошибку, необходимо зайти в Apple ID, потом перейти в «Пароль и безопасность», выбрать «Цифровой наследник» и «Назначить наследника».

Ольга написала в службу поддержки. Фото: предоставлено Ольгой Платоновой

— Я написала в поддержку Apple. Теперь жду ответа на почту. Пока ответ не пришел, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Платонова.

По ее словам, ответ должен прийти минимум через 4 дня, максимум — через 7. Обращение Ольга направила 20 февраля.

Как позже выяснилось, ошибка есть не во всех версиях iOS, будет ли она исправлена в следующем обновлении — неизвестно.

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