«Один в бане обварился и теперь в больнице»: под Новосибирском поймали браконьеров, убивших беременную лосиху

Браконьерам грозит до 2 лет колонии и штраф. Фото: предоставлено Иваном Бибиковым

В Купинском районе Новосибирской области нашли охотников, убивших беременную лосиху. Поймать браконьеров помог местный егерь Иван Бибиков. 17 февраля во время патрулирования угодий он заметил на снегу следы незаконной охоты и по ним вышел к дому в селе Чумашки. Поскольку было поздно, в полицию мужчина обратился на следующий день.

— Когда оперативная группа приехала, мы вместе по следу выехали к дому жителя села. Там мы обнаружили кровь и шерсть лося, а за огородами нашли шкуру и внутренности. Подозреваемый признался, выдал соучастника и продукцию охоты, — рассказал КП-Новосибирск егерь Купинского РООиР Иван Бибиков.

Мужчина добавил, что один из браконьеров попал в больницу. Оказалось, что после завершения удачной охоты, мужчины решили отметить это и попариться в бане. Там один из них обварился кипятком и потом попал в больницу.

За незаконную охоту браконьерам грозит штраф до 500 тысяч рублей или 2 года колонии.

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