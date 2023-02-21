Новосибирцы пожаловались на сбой в работе сервиса по заказу такси

Новосибирцы пожаловались на работу такси. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске вечером 21 февраля горожане начали жаловаться на сбои в работе крупного сервиса по заказу такси. При попытке заказать машину через мобильное приложение у людей не отображалась стоимость поездки или адрес. А иногда приложение и вовсе выдавало ошибку.

— Такси сначала долго искалось, минут 10. Когда хотела сменить тариф — цены не было видно, и в итоге приложение выдало ошибку, — рассказали читатели КП-Новосибирск.

Как позже сообщили КП-Новосибирск читатели, решили проблему примерно в течение получаса.

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