Новосибирцы пожаловались на сбой в работе сервиса по заказу такси

Новосибирцы пожаловались на работу такси.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске вечером 21 февраля горожане начали жаловаться на сбои в работе крупного сервиса по заказу такси. При попытке заказать машину через мобильное приложение у людей не отображалась стоимость поездки или адрес. А иногда приложение и вовсе выдавало ошибку.
— Такси сначала долго искалось, минут 10. Когда хотела сменить тариф — цены не было видно, и в итоге приложение выдало ошибку, — рассказали читатели КП-Новосибирск.
Как позже сообщили КП-Новосибирск читатели, решили проблему примерно в течение получаса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер