В Новосибирской области после вмешательства прокурора построили детсад

В селе Кузнецовка Новосибирской области детский сад построили после вмешательства генпрокурора РФ. Фото: Прокуратура НСО

В селе Кузнецовка Новосибирской области детский сад построили после вмешательства генпрокурора РФ Игоря Краснова. Местные жители два года жаловались на отсутствие учреждения для детей.

— Прокурорской проверкой установлено, что муниципалитетом не приняты меры по организации дошкольного образования на территории села, не организован подвоз детей в иное дошкольное учреждение, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. — Генпрокурор вынес представление и. о. Главы Баганского района, потребовав устранить нарушения.

После этого детсад в селе построили.

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