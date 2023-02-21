В Новосибирской области после вмешательства прокурора построили детсад

В селе Кузнецовка Новосибирской области детский сад построили после вмешательства генпрокурора РФ. Фото: Прокуратура НСО
В селе Кузнецовка Новосибирской области детский сад построили после вмешательства генпрокурора РФ Игоря Краснова. Местные жители два года жаловались на отсутствие учреждения для детей.
— Прокурорской проверкой установлено, что муниципалитетом не приняты меры по организации дошкольного образования на территории села, не организован подвоз детей в иное дошкольное учреждение, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. — Генпрокурор вынес представление и. о. Главы Баганского района, потребовав устранить нарушения.
После этого детсад в селе построили.
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