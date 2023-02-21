В Новосибирске многодетная семья военнослужащего отметила топазовую свадьбу

Супруги отметили топазовую свадьбу. Фото: правительство НСО

Во Дворце бракосочетания Новосибирска многодетная семья военнослужащего отметила топазовую свадьбу. В торжественной церемонии в преддверии Дня защитника Отечества поучаствовал замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

— Тепло домашнего очага, заботливое отношение к родным и близким были и остаются нашими незыблемыми нравственными ценностями, — подчеркнул Сергей Нелюбов. — Именно они делают жизнь человека эмоционально и духовно наполненной. Испокон веков семейные традиции бережно хранили и передавали из поколения в поколение. Отрадно, что и сегодня в Новосибирской области есть замечательные примеры трепетного отношения к браку. Своим прочным, многолетним союзом вы воплощаете высокие идеалы супружества: взаимную любовь, уважение и преданность.

Александр и Наталья Старостины познакомились в Тамбове. Мужчина был курсантом местного военного института, а Наталья — студенткой колледжа. Свадьбу они сыграли еще до выпуска и с тех пор не расставались. Супруги вместе уже 16 лет. Они воспитывают трех замечательных детей: двух сыновей и дочку.

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